Cade dalla finestra e muore un pensionato di 78 anni

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Spezia, 22 marzo 2024 – Drammatica morte, nel primo pomeriggio di ieri, di unspezzino di 78che è precipitatodi casa sua mentre era intento a sistemare la persiana. La tragedia è avvenuta attorno alle 15,30 in viale San Bartolomeo, nel quartiere di Fossamastra, al numero civico 631. Una palazzina rosa di quattro piani, non molto distante da palazzo Chiolerio, dove la vittima viveva da solo in un appartamento al secondo piando. Si chiamava Roberto Zini, non era sposato. Gli è stato fatale un volo di circa sette metri e la caduta di testa. L’impatto al suolo è stato infatti devastante e per i soccorritori, intervenuti tempestivamente, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Vicino al corpo dell’uomo in strada è stata trovata anche una scala. Proabilmente, in base ai primi rilievi ...