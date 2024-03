Busto Arsizio | sospetto caso di Dengue | il Comune avvia tre giorni di disinfestazione straordinaria

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’epidemia di febbrein Brasile, con i casi quadruplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – 2 milioni nel solo 2024 – ha fatto alzare il livello di attenzione da parte del Ministero della Salute, che in una circolare inviata alle Regioni chiede più sorveglianza, bonifiche e formazione del personale sanitario contro il virus, fornendo indicazioni anche ai cittadini. Nel documento il ministero indica che si dovranno predisporre in Italia misure di monitoraggio della, individuando tutti i potenziali siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive, prevedendo controlli anche nelle donazioni di sangue. Laè una malattia infettiva tropicale trasmessa da insetti vettori come le zanzare del genere Aedes: si manifesta con febbre alta, mal di testa, dolori articolari ed eruzioni cutanee ...

Busto Arsizio , 22 marzo 2024 – caso sospetto di Dengue a Busto Arsizio , oggi il Comune ha ricevuto una segnalazione da parte di ATS Insubria riguardante un caso di sospetta positività per un ... (ilgiorno)

Busto Arsizio – Circa 700 studenti hanno partecipato questa mattina a “Un fiore per…”, una marcia in memoria delle vittime di mafia in occasione della “Giornata Nazionale della Memoria e ... (ilgiorno)

Busto Arsizio, 700 studenti marciano contro la mafia: “Capaci di perdonare ma non di dimenticare” - La manifestazione in memoria delle 1081 vittime della mafia. In collegamento Salvatore Borsellino, fratello del giudice: “Ha fatto il suo dovere fino all’ultimo” ...ilgiorno

