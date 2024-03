Buchanan | «Inter club top | grato di esserci! Lavoro duro per essere pronto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 22 marzo 2024) Prime dichiarazioni dida giocatore dell’. Il calciatore canadese si è raccontato all’emittente OneSoccer. Di seguito le sue dichiarazioni. – Tajon: «La sfida in Champions League contro l’Atletico Madrid? Siamo andati in un ambiente difficile contro una grande squadra, anche per noi che siamo in grande forma. È stato un doppio confronto. Loro avevano il 12esimo uomo in campo con i loro tifosi. È sempre difficile quando si esce ai rigori, ma è qualcosa di cuicomunque orgogliosi. Stavo per entrare in campo? È dura da giocatore guardare da bordo campo. Ovviamente sarei voluto entrare in campo e aiutare la squadra. Ma trovarsi per la prima volta in una situazione del genere è stata sicuramente un’esperienza da cui apprendere». – Tajon: ...