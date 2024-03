Btp | il Tesoro colloca 120 miliardi da inizio anno | ma il fiore all’occhiello è il Btp Valore

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il Dipartimento delitaliano hato dacirca 120di euro di titoli di Stato, a dimostrazione della fiducia degli investitori nel nostro Paese. Scopriamo i titoli di maggior successo ed il perché di questo improvviso interesse verso il debito pubblico. Tra i titoli emessi, spiccano i Bot semestrali e annuali, con undi 31,6di euro, i Btp con scadenza sette e dieci anni, per 23,8di euro, e quelli con durata tre e cinque anni, per 15,9. Ma il verodell’emittente governativo del nostro Paese è la terza emissione del Btp, sottoscritto per 18,3di euro. Sommato ...

