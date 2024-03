Bronchiolite | sintomi | cause e cure

(Di venerdì 22 marzo 2024) Laè un’infezione virale acuta, che va ad intaccare il sistema respiratorio, in particolare quello dei bambini di età inferiore ad un anno. La patologia si manifesta con più incidenza nei primi 6 mesi di vita e ha maggiore incidenza tra novembre e marzo. A causare la patologia, generalmente nel 75% dei casi, è il virus respiratorio sinciziale (VRS). Tuttavia, anche altri virus possono colpire l’apparato dei bambini, come, ad esempio, il metapneumovirus, coronavirus, rinovirus, adenovirus, virus influenzali e parainfluenzali. L’infezione è secondaria a una trasmissione che avviene primariamente per contatto diretto con le secrezioni infette. La fase di contagio dura tipicamente da 6 a 10 giorni. Il virus attacca principalmente i bronchi e i bronchioli, causando un processo infiammatorio, che porta all’aumento della produzione di muco e all’ostruzione delle ...

Una bimba di due mesi è morta in preda a crisi respiratorie all’ospedale di Desenzano del Garda in provincia di Brescia . I genitori, di origine rumena, abitano a Mantova. La procura ha aperto ... (open.online)

Sanità, Andreoni: “Tanti ricoveri per bronchioliti, serve monoclonale anche in Italia” - (Adnkronos) - Un inverno con tante bronchioliti in Italia nei bambini piccoli, causate dal virus respiratorio sinciziale senza avere per ora armi efficaci.tuobenessere

I sintomi dell'influenza B nei bambini e negli adulti: previsto boom di casi in primavera, quanto dura - La primavera potrebbe portare in dote un picco di casi di influenza B, i cui sintomi includono febbre, mal di gola, tosse e stanchezza, con anche il rischio di complicazioni gravi per bambini e adulti ...notizie.virgilio