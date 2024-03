(Di venerdì 22 marzo 2024) Milano, 22 mar. (Adnkronos) -hato laMondialecon ildelper adeguare il grandeSandi Monza alle nuove normative sulla qualitàe acque. La presentazione si è svolta in mattinata a Monza, con un incontro che ha registrato la presenza di numerosi esponenti di Regione, Provincia, Comune e Ato. L'impianto esistente verrà integrato con la costruzione di un comparto di ossidazione biologica all'avanguardia, ipogeo, ovvero nascosto sotto terra e completamente ricoperto dal verde. Il processo funzionerà con una tecnologia innovativa basata su biomasse aerobiche granulari (AGS) che, troverà unae prime applicazioni in Italia su ...

L’impianto esistente di Monza verrà integrato con nuovo comparto di ossidazione biologica, completamente interrato e sovrastato da spazi green BrianzAcque ha celebra to la Giornata Mondiale ... (sbircialanotizia)

Milano, 22 mar. (Adnkronos) - BrianzAcque ha celebra to la Giornata Mondiale dell'Acqua con il lancio del progetto per adeguare il grande depuratore San Rocco di Monza alle nuove normative sulla ... (liberoquotidiano)

Milano, 22 mar. (Adnkronos) – BrianzAcque ha celebra to la Giornata Mondiale dell?Acqua con il lancio del progetto per adeguare il grande depuratore San Rocco di Monza alle nuove normative sulla ... (calcioweb.eu)

Trapianti, in Cina il primo di fegato da maiale su uomo - Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) – Avanza la frontiera degli xenotrapianti, ovvero organi di altri esseri viventi usati per l’uomo. Dopo il rene di un maiale trapiantato in Usa, dalla Cina arriva il p ...ilsannioquotidiano

BrianzAcque celebra Giornata dell’Acqua con lancio progetto adeguamento depuratore San Rocco - Milano, 22 mar. (Adnkronos) – BrianzAcque ha celebrato la Giornata Mondiale dell’Acqua con il lancio del progetto per adeguare il grande depuratore San Rocco di Monza alle nuove normative sulla ...ilsannioquotidiano