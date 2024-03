BrianzAcque celebra Giornata dell?Acqua con lancio progetto adeguamento depuratore San Rocco

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2024) Milano, 22 mar. (Adnkronos) –hato laMondiale dell?Acqua con ildelper adeguare il grandeSandi Monza alle nuove normative sulla qualità delle acque. La presentazione si è svolta in mattinata a Monza, con un incontro che ha registrato la presenza di numerosi esponenti di Regione, Provincia, Comune e Ato. L?impianto esistente verrà integrato con la costruzione di un comparto di ossidazione biologica all?avanguardia, ipogeo, ovvero nascosto sotto terra e completamente ricoperto dal verde. Il processo funzionerà con una tecnologia innovativa basata su biomasse aerobiche granulari (AGS) che, troverà una delle prime applicazioni in Italia su un impianto in scala reale. All?iniziativa, che ha visto l?apertura ...