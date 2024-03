Brescia | rissa tra ragazzine | 15enne accoltella una 14enne durante una lite

A Roè Volciano , in provincia di Brescia , una ragazzina di 15 anni ha ferito in modo grave con ripetute coltellate una 14enne durante una lite. Tutto sotto gli occhi di un nutrito gruppo di coetanei ... (ilgiornaleditalia)

Una ragazzina di 15 anni ha ferito a coltellate una 14enne durante una Lite. È accaduto a Roè Volciano, nel Bresciano. La vittima è stata trasferita in ospedale in condizioni serie ma non sarebbe ... (ilfattoquotidiano)