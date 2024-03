Bradisismo Campi Flegrei | la nuova zona di rischio | ecco la mappa per Napoli | Pozzuoli e Bacoli

A partire dalle ore 16,08 é in atto un nuovo sciame sismico. Diversi eventi sono localizzati nella zona tra Via Napoli e Bagnoli. il più significativo, di magnitudo 2.6, si é prodotto a mare, di ... (ilblogdigio)

Bradisismo, a Napoli al via analisi vulnerabilità degli edifici - Si tratta di una prima ricognizione degli edifici privati all'interno delle aree dei Comuni maggiormente interessate dai fenomeni di Bradisismo ... dal Piano speditivo di emergenza per l'area dei ...ansa

“Monte di Procida fuori dalla zona rossa del Bradisismo, perdiamo importanti risorse”: parla l’ex sindaco Pugliese - L'ex sindaco del comune flegreo, Peppe Pugliese, ha intenzione di ricandidarsi alle Comunali di giugno dopo la sfiducia di ottobre: "Riprendo da dove ...fanpage