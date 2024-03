Borseggiatrice sorpresa a rubare in metrò rischia il linciaggio | “Lapidatela!” VIDEO

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Nelle metropolitane delle grandi città italiane esiste un problema serio che rappresenta una vera piaga sociale: le borseggiatrici e i borseggiatori, che non esitano ad aggredire le loro vittime quando vengono scoperti, come capitato a Rajae Bezzaz di “Striscia la notizia”. Tra vagoni sovraffollati alle ore di punta da turisti, studenti e lavoratori si creano le condizioni ideali per i borseggiatori, che possono agire in tutta tranquillità e dei malcapitati di orologi, telefonini e portafogli. Qualche giorno fa però è andata male ad una, che hato un vero e proprio. Ildel: “!” Sulla pagina Instagram “Welcome to ...

