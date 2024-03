Borseggiatrice rischia il linciaggio nella metropolitana | “Lapidatela”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 22 marzo 2024) Unaila Roma. La donna era impegnata a rubare su un vagone dellaB della Capitale quando è stata scoperta da alcuni passeggeri. A quel punto, come mostra il video rilanciato sulla pagina social Welcome to Favelas, è stata trascinata fuori dalla metro e alcuni di loro si sono avventati contro di lei nel tentativo di linciarla. La folla sembra inferocita. E a un certo punto si sente addirittura un uomo gridare: "".Leggi anche: Napoli, 21enne accoltellato alla gola in metro, si cerca un uomo di mezza età