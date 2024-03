Borsa | l' Europa poco mossa attende Wall Street | Milano -0 | 1%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Borse europeemosse a metà giornata in vista dell'avvio didove i future sono in rialzo. I mercati, dopo la sorpresa della Svizzera, sono in cerca di spunti sull'ipotesi di un allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali, a partire da giugno. In lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato mentre sul fronte valutario l'euro scende a 1,0820 sul dollaro.mosso l'indice Stoxx 600 (-0,01%). Salgono Londra e Madrid (+0,7%). In flessione Parigi (-0,2%) e(-0,1%).Francoforte (+0,08%). Sui listini pesano i semiconduttori (-2,3%), con i timori per gli investimenti del settore, e il lusso (-1,3%), dopo il profit warning di Kering e l'incertezza per le vendite in Asia. In rialzo le banche (+0,5%), che si muovono ...