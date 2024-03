Borsa | l' Asia chiude in calo | si guarda alla Cina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Le Borsetiche chiudono incon gli investitori cheno all'andamento della crescita economica incon lo yuan ai minimi da quattro mesi. Sotto i riflettori le mosse delle banche centrali sulla politica monetaria con la Svizzera che ha deciso di taglia i tassi a sorpresa e l'inflazione in Giappone che accelera per la prima volta in quattro mesi. Tokyo conclude in positivo dello 0,2%. Sul fronte dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro a 151,33, mentre è stabile sull'euro a 163,93. A contrattazioni ancora in corso scivola Hong Kong (-2,1%). In negativo anche Shanghai (-0,8%), Shenzhen (-1%) e Seul (-0,2%). Sale Mumbai (+0,1%). Giornata scarna di dati macroeconomici. In arrivo dal Regno Unito le vendite al dettaglio e dGermania i prezzi delle importazioni e l'indice Ifo sulla ...