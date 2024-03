Borgo Sant’Antonio Abate | nasconde un’arma un una scatola di scarpe | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024)in unadidalla Polizia di Stato. Giovedì scorso, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante i servizi all'uopo predisposti, hanno controllato l'abitazione di un ragazzo, dove hanno rinvenuto, in unadi, una pistola cal 7,65 con matricola abrasa, 21 proiettili dello stesso calibro, un coltellino ed un telefono cellulare. Pertanto, un17enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione di arma clandestina e ricettazione.