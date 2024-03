BOOM! Aras Senol di Terra Amara all’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 22 marzo 2024)Vento, pioggia, scarsità di cibo… L‘Isola deiè da sempre unaper i suoi naufraghi. Quest’anno lo sarà ancor di più! DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi la presenza di un attore dinel cast del reality show di Canale 5. Lui èche i telespettatori della dizi turca conoscono con il nome di Cetin, personaggio presente in tutte le stagioni. Classe 1993, ex atleta, ha gareggiato da giovanissimo con la nazionale turca per poi dedicarsi alla recitazione. E’ stato ospite a Verissimo con la fidanzata Eylül e con la ‘fidanzata di set’ Selin Genc?. A marzo, ha rivelato a Silvia Toffanin di aver iniziato a studiare la nostra lingua. “Io voglio lavorare in Italia” aveva detto. Su ...