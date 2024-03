Booking | l’Antitrust | gli sconti e il presunto abuso di posizione dominante | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo 2024 – L'Antitrust ha annunciato di aver avviato un procedimento istruttorio nei confronti di.com (Italia) e delle sue controllate per indagare su undinel mercato dei servizi online di intermediazione e prenotazione di strutture alberghiere. Secondo l'Autorità,.com avrebbe concesso vantaggi alle strutture alberghiere partecipanti ai programmi "Partner preferiti" e "Preferiti plus" in cambio di commissioni più elevate e prezzi competitivi. Tuttavia, l'azienda potrebbe aver utilizzato strategie di sconto non autorizzate per allineare i prezzi con quelli di altri siti online, compromettendo la concorrenza nel mercato. Nella giornata di ieri, i funzionari dell'Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di ...