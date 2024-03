Bologna Sacra | la dimensione più spirituale e meno conosciuta della romagnola

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024). Un viaggio per scoprire un latocittà che in molti non conoscono del capo luogo dell’Emilia-Romagna In ambito turistico, quando si tenta di descrivere con approssimazione una destinazione, spesso ci si trova davanti a definizioni superficiali che utilizzano le più belle città italiane per “identificare” le città all’estero. Roma per la sua importanza storica, Firenze per il patrimonio artistico rinascimentale e l’unicità incomparabile di Venezia, messa in relazione ad ogni città che abbia una semplice intersezione di due canali d’acqua.– TorriPietre di paragone sprecate per dei paragoni impossibili, che non rendono giustizia all’identità di nessuna destinazione di viaggio. A questa regola didascalica, fa eccezione il capoluogo dell’Emilia-Romagna, simbolo assoluto di abbondanza, ...