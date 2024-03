Le notizie di martedì 30 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Tre persone uccise dai soldati israeliani in un ospedale in Cisgiordania. Idf: «Neutralizzata una cellula ... (corriere)

Blinken, l'attacco a Rafah isolerebbe ancor di più Israele - (ANSA-AFP) - TEL AVIV, 22 MAR - Un'offensiva di terra su vasta scala a Rafah isolerebbe ulteriormente Israele a livello internazionale, ha avvertito il segretario di Stato americano Antony Blinken.ansa

Gaza, Netanyahu a Blinken: 'Per sconfiggere Hamas andremo a Rafah anche da soli' - Settimane fa, l'esercito israeliano ha elaborato un piano perfettamente in grado di concludere la guerra a Gaza. La strategia consiste nello spingere contemporaneamente le forze di terra nel… Leggi ...informazione

Il mondo questa settimana: Blinken in Medio Oriente, guerra d'Ucraina, rapporti Cina-Australia, 100 giorni di Milei - Riassunto geopolitico della giornata, con analisi e link per approfondire e ricostruire il contesto. Il segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato questa settimana in Medio Oriente per l ...limesonline