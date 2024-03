Bing | il cartone animato che parla ai bambini | ma educa gli adulti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nel mondo lo guardano oltre 2,5 miliardi di persone. Imperfetto e iperemotivo, sa insegnare ai grandi a capire i piccoli, come racconta Mikael Shields, l suo papà produttore. Mikael Shields stava vivendo un periodo da incubo: «Mi sentivo depresso» racconta senza nascondersi. Produttore di successo, scrittore, accumulatore seriale di premi per i programmi persviluppati per la Bbc, la tv pubblica inglese, aveva visto il suo matrimonio sfaldarsi fino a naufragare: «Si è rivelato un disastro. Mi vergognavo del fallimento, ho provato a superarlo leggendo più di 150 libri di psicologia, sono persino finito in un monastero buddhista danese. Temevo di essermi perduto, finché ho cominciato a ritrovarmi». Nella via verso la rinascita, siamo a cavallo del nuovo Millennio con il vecchio lavoro ormai alle spalle, l’ha aiutato una strana terapia: una buffa creatura ...