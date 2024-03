Bimbo autistico allontanato dall’evento organizzato per la giornata contro il bullismo perché dava fastidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Undi 11 anni è statodalla preside della scuola che frequenta durante un eventoin palestra per lail. È tutto successo il 7 febbraio scorso ad Afragola (Napoli) testimoniato da un video. “Ho un dolore dentro, me l’ha cacciato come un cane che stava abbaiando” racconta la madre del bambino. L’allontanamento era stato ritenuto necessario, secondo qualcuno, l’alunno stava infastidendo i presenti. Nel video si vede l’insegnante di sostegno accompagnare fuori il ragazzo su ordine della dirigente scolastica: “Prof per piacere prendete quel ragazzo e portatelo in classe”. “Era evidentemente sorridente e felice per quel momento di socialità – dice la mamma – è stato ...