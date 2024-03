(Di venerdì 22 marzo 2024) Diagnosticato un tumore. Raccolta fondi per aiutare a organizzare volo di ritorno Era in volo con laper laquando si è sentita. Appena atterrati, è stata portata in ospedale dove le hanno diagnosticato un tumore in testa, con la necessità di un intervento chirurgico. E' il caso della piccola G., una

(Adnkronos) – I giudici della Corte di Appello di Roma hanno dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati nel processo per la morte di Giovanna ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Era in volo con la Famiglia per la Thailandia quando si è sentita male . Appena atterrati, è stata portata in ospedale dove le hanno diagnosticato un tumore in testa, con la necessità di ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Era in volo con la Famiglia per la Thailandia quando si è sentita male . Appena atterrati, è stata portata in ospedale dove le hanno diagnosticato un tumore in testa, con la necessità ... (webmagazine24)

Malore in aereo, Bimba di 5 anni operata di tumore alla testa all'atterraggio in Thailandia: la famiglia cerca di riportarla in Italia - C'è una Bimba di Roma che si è sentita male in Thailandia e sta cercando di tornare a casa. Era in volo con la famiglia quando ha avuto un malore. Appena atterrati, ...corriereadriatico

Bimba di Roma si sente male su aereo per Thailandia: "Deve essere operata". Famiglia vuole riportarla in Italia - una bambina di una scuola elementare di Roma. In queste ore la famiglia sta cercando di fare ... alla bambina che si è sentita male durante un volo verso la Thailandia. La Bimba è quindi in queste ore ...adnkronos

Afragola, il video del bimbo autistico allontanato dalla preside all'evento sul bullismo - "Si è allontanato molto, verificare il coinvolgimento di altri": le indagini sul bimbo ritrovato a Palermo Il comandante dei Carabinieri di Paternò Gianmauro Cipolletta ha parlato del recente ...youmedia.fanpage