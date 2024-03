(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Era in volo con laper laquando si è sentita. Appena atterrati, è stata portata in ospedale dove le hanno diagnosticato un tumore in testa, con la necessità di un intervento chirurgico. E' il caso della piccola G., una bambina di una scuola elementare di. In queste ore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

La piccola è deceduta in sala operatoria. In primo grado i due anestesisti erano stati condannati a due anni per omicidio colposo I giudici della Corte di Appello di Roma hanno dichiarato di non ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – I giudici della Corte di Appello di Roma hanno dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati nel processo per la morte di Giovanna ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Era in volo con la Famiglia per la Thailandia quando si è sentita male . Appena atterrati, è stata portata in ospedale dove le hanno diagnosticato un tumore in testa, con la necessità di ... (periodicodaily)

Malore in aereo, Bimba di 5 anni operata di tumore alla testa all'atterraggio in Thailandia: la famiglia cerca di riportarla in Italia - C'è una Bimba di Roma che si è sentita male in Thailandia e sta cercando di tornare a casa. Era in volo con la famiglia quando ha avuto un malore. Appena atterrati, ...corriereadriatico

Bimba di Roma si sente male su aereo per Thailandia: "Deve essere operata". Famiglia vuole riportarla in Italia - una bambina di una scuola elementare di Roma. In queste ore la famiglia sta cercando di fare ... alla bambina che si è sentita male durante un volo verso la Thailandia. La Bimba è quindi in queste ore ...adnkronos

Dipendente licenziata per il video hard, la Roma ascoltata dalla Figc sulla diffusione delle immagini - Roma: incendio in via Castel di Leva, al fuoco un bus quattro auto e una roulotte - Alle ore 00.11 ...virgilio