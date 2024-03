Biden mette alle strette Israele con un cessate il fuoco immediato

Il Congresso Usa sta studiando un disegno di legge per mettere al bando Tiktok nel Paese: Biden offre il suo appoggio in caso di approvazione (ilgiornale)

La contraddizione di Hamas, rovina…" - La rassegna stampa internazionale di Byoblu “Biden e Netanyahu in disaccordo su Gaza” – titola il New York Times. Biden non mette in dubbio che “Netanyahu ha il diritto di difendere Israele”, ma dice ...informazione

Assange, Biden pronto a offrire un accordo “Ora patteggi se ammette un reato minore” - Per quasi tutto il suo mandato, il presidente Joe Biden non ha dato alcun segnale di voler essere diverso da Donald Trump per quanto riguarda il caso di Julian Assange. Ha continuato a cercare la sua ...ilfattoquotidiano

Svendita, sequestro e bancarotta: ecco le opzioni-panico di Trump per la super cauzione - L'ex presidente deve versare entro lunedì i 464 milioni dollari di deposito per poter portare avanti il ricorso contro la sentenza del processo per frode di New York. Dove trovarliadnkronos