Biasin è sicuro del futuro | «Inzaghi rimarrà all’Inter ancora!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ildi Simonesembra certo.lo vogliono assolutamente tenere, il tecnico è felice a Milano. Fabriziolo conferma su Cronache di Spogliatoio. CONFERMA – Fabrizio: «Simoneresta. Sta bene a Milano, ma si sono accorti all’estero di lui. Penso stia facendo ragionamenti sul mercato dell’anno prossimo. Se da qui ad un mese arriva un club che gli dà più soldi può cambiare la situazione. Mi sembra per ora molto sereno dell’attualità. Tra meno di due mesi la famiglia Zhang deve trovare soldi per risarcire Oaktree oppure prolungare il prestito. Altrimenti l’Inter passerà al fondo americano. In questo momento non c’è una soluzione tra Zhang e Oaktree. In questo momentosta ...