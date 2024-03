Biancorossi a caccia di 8 punti per la matematica salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’Ancona si nasconde per preparare al meglio, nel silenzio della campagna di Passo Varano e lontana da sguardi indiscreti, l’appuntamento di domani pomeriggio al Tubaldi. Quella contro la Recanatese sarà la prima di sei partite in cui l’Ancona deve conquistare 8per avere lacertezza della permanenza nella categoria, evitando i playout. Un passaggio decisivo. Nessuno fa tabelle di marcia, è un finale di campionato che l’Ancona affronterà partita dopo partita, come è giusto che sia, puntando a ottenere sempre il massimo da ogni incontro. A cominciare da quello di domani contro la Recanatese. Vincere domani sarebbe un passo fondamentale, anche se non determinante, verso ladiretta. Vorrebbe dire mettersi la Recanatese a sette lunghezze e, magari, tirarsi almeno temporaneamente fuori dalla zona più calda ...