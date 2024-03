Bernini | “Tuteliamo la libera manifestazione del pensiero ma no alla violenza”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 22 marzo 2024) Anna MariaROMA – “Io sono qui per ascoltare e per condividere con la Conferenza dei Rettori le soluzioni migliori per evitare che episodi come nei giorni scorsi si ripetano. Soluzioni che speriamo siano massivamente condivise. Non siamo mai preoccupati, finche’ noi avremo le soluzioni non parleremo di preoccupazione. Le universita’ sono dei luoghi dove devono celebrarsi prima di tutto le attivita’ didattiche e un’espressione di libero del. Le cose vanno chiamate con il loro nome. Noiladelcon un unico sbarramento: la”. Cosi’ Anna Maria, ministro dell’Universita’, prima dell’incontro con i rettori delle universita’ presso Palazzo Rondanini, sede della Crui. L'articolo ...