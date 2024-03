Benevento-Monopoli | i convocati di mister Auteri

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la 33esima giornata del campionato Serie C Now, girone C,, in programma domani pomeriggio (ore 14) al “Ciro Vigorito”. Assente lo squalificato Pinato. C’è Nardi. Out Meccarriello e Rillo. PORTIERI12 Manfredini Nicolò 1 Nunziante Alessandro24 Paleari Alberto DIFENSORI 3 Benedetti Amedeo20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo 5 Masciangelo Edoardo58 Pastina Christian28 Terranova Emanuele25 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI 21 Agazzi Davide16 Improta Riccardo 7 Karic Nermin 8 Kubica Krzysztof31 Nardi Filippo77 Rossi Riccardo18 Simonetti Pier Luigi38 Talia Angelo ATTACCANTI 98 Bolsius Don30 Carfora Lorenzo10 Ciano Camillo99 ...

