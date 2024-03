Benevento | aperto il ventitré marzo il mercato di Santa Colomba | chiusura alle undici

(Di venerdì 22 marzo 2024): Sabato 23ilditermineràore 11 per consentire il campionato di calcio di Lega Pro- Monopoli, 222024 – Ilsettimanale didi sabato 23termineràore 11:00 per consentire l’attuazione del piano di sicurezza relativo alla gara del campionato di calcio di Lega Pro-Monopoli in programma allo stadio Ciro Vigoritoore 14:00. Pertanto, gli operatori dovranno sgombrare gli stalli assegnati entro e non oltre le ore 11:30 lasciando liberi gli stessi da merce, attrezzature e veicoli. Nota Stampa Comune ...

Violenza di genere, il Procuratore Policastro: ‘Nel Sannio dato stabile e preoccupante, ma non allarmante’ - Partita, questa mattina, la tre giorni di sensibilizzazione contro la violenza di genere dal titolo ‘LiberaMente Donna‘. Manifestazione ospitata nell’incantevole cornice del Teatro Comunale “Vittorio ...ntr24.tv

Raccolta Firme a Benevento per la Proposta di Legge “Io Coltivo!” - Il 30 marzo, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, nei pressi del Museo Arcos, sito in Corso Garibaldi a Benevento, si terrà una significativa raccolta firme per sostenere la proposta di legge d’iniziativa ...ntr24.tv

Frana sui binari in Campania, aperto il cantiere per ripristinare la tratta Bari-Roma e si accelera sul nuovo percorso - Gli operai sono al lavoro per ripristinare la circolazione interrotta sulla tratta ferroviaria Foggia-Benevento (dopo la frana che ha colpito la galleria Starza) e si punta a chiudere l’emergenza entr ...informazione