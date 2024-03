Belve | la Ferragni “avverte” Fedez | “Non parlare del divorzio”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 22 marzo 2024), Chiarain vista dell’intervista che concederà a Francesca Fagnani C’è’ grande attesa per la puntata del 2 aprile di ““, programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani su Rai2. Ospite della serata. Quest’ultimo è pronto a rivelare tutto, ma davvero tutto, tanto da vuotare il sacco. Un qualcosa che non sta affatto bene alla sua ex Chiara. Tanto è vero che tra i due è partita una guerra di diffide. Il primo ad iniziare è stato proprio il rapper che ha avvertito l’influencer di non pubblicare la foto dei figli sui social network (appaiono di spalle da qualche giorno). Chiara(Ansa Foto) Cityrumors.itDi conseguenza non si è fatto attendere ...