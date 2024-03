Belloni lascia i vertici di Lvmh | ecco chi è la spalla italiana di Arnault

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo oltre vent'anni al fianco del patron di, Antonio, noto a tutti come 'Toni'la poltrona di Direttore Generale e Presidente del Comitato Esecutivo ed esce dal CdA dell'azienda. "Un partner essenziale" lo definisce lo stesso, tanto importante che non mollerà completamente la presa sull'azienda, ma si metterà al timone diItalia nelle vesti di presidente. Segui su affaritaliani.it

Pierpaolo Piccioli lascia Valentino: addio a sorpresa tra il direttore creativo e la maison di moda - Valentino e Pierpaolo Piccioli si separano: con un inaspettato annuncio, la maison che oggi è di proprietà di Mayhoola for investments e il suo direttore creativo comunicano la decisione di interrompe ...firstonline.info

