Belen Rodriguez | nuovo amore “da cui non si stacca mai” | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 22 marzo 2024) Personaggi tv. . Un periodo decisamente movimentato dal punto di vista sentimentale per, la quale ha deciso di porre fine al suo matrimonio con Stefano De Martino con tanto di divorzio. Nel frattempo, la showgirl continua ad avere diversi flirt. Ora sarebbe stata “pizzicata” conLeggi anche:, la bellissima notizia per lei dalla Rai:Leggi anche:, la frase sibillina su Instagram preoccupa: fan in ansia Leggi anche:, il dettaglio nelle foto non è sfuggito ai fan: tutti lo hanno notato Leggi anche: «Vi presento il mio fidanzato»:, prima ...