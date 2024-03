BEETLEJUICE BEETLEJUICE di Tim Burton ecco il teaser trailer ufficiale

(Di venerdì 22 marzo 2024) E’ Disponibile ildi, l’atteso sequel del pluripremiato– Spiritello porcello diretto dal visionario filmmaker nominato all’Oscar® Tim. Chi compone il cast di? Il sequel ha come protagonista l’attore candidato all’Oscar® Michael Keaton che torna nell’iconico ruolo di. Tra i protagonisti troviamo nuovamente Winona Ryder e Catherine O’Hara mentre si aggiungono al cast le new entry Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega e Willem Dafoe. Cast tecnicodirige il ...

