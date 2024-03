Beatrice Luzzi asfalta i concorrenti del GF | l’analisi che entusiasma il web VIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 22 marzo 2024)si sta godendo serenamente questi ultimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello. La donna, ormai, ha acquisito tante consapevolezze nel corso di tutti questi mesi trascorsi all’interno della casa. L’attrice ha superato tantissimi televoti, sempre in maniera egregia, ed è stata anche definita come la prima finalista di questa edizione. Secondo moltissimi utenti del web, la donna dovrebbe aggiudicarsi la vittoria, tuttavia, ci sono altri sfidanti forti, tra cui, soprattutto Perla Vatiero. Al di là di come vadano le cose, però,in queste ore ha deciso di fare il cosiddetto “cappotto” aicon cui ha convissuto, ed ha dato luogo a dei discorsi molto intensi. Le riflessioni disuidel Grande ...