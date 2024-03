Beach volley | Challenge di Recife senza azzurri in main draw Subito out Lupo Rossi e Bianchin Scampoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Si ferma, al primo turno delle qualificazioni, il cammino delle due coppie italiane iscritte aldiin Brasile che distribuisce punti preziosi per la qualificazione olimpica. Occasione persa dache avevano assoluto bisogno di avanzare nel torneo per avvicinare la zona qualificazione per Parigi 2024. Le due coppie italiane proveranno a rifarsi la pma settimana a Saquarema. In campo maschilesi sono fermati al primo turno contro gli spagnoli Huerta/Huerta che hanno vinto 2-1, non riuscendo, poi, a superare nella sfida decisiva per l’accesso in tabellone, la coppia lettone Samoilovs/Samoilovs. Era iniziata bene la partita per la coppia italiana che ha ...