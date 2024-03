Bastianini detta il passo nel venerdì di Portimao Bagnaia avanza col brivido | in crescita Bezzecchi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Eneabatte un colpo dopo un round inaugurale al di sotto delle aspettative in Qatar e stampa il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2024, valido come secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Ail romagnolo del team ufficiale Ducati si è dimostrato estremamente competitivo nel time-attack con un gran giro in 1’38?057, ponendo la basi per un weekend da protagonista. “Bestia”, autore di un T4 strepitoso, ha rifilato 118 millesimi alla KTM dell’australiano Jack Miller (grande specialista del giro secco e del tracciato lusitano) e 153 millesimi allo spagnolo Marc Marquez, confermatosi nelle zone alte della classifica anche con asfalto ormai totalmente asciutto con la Ducati GP23 del team Gresini nonostante una caduta nel finale dopo aver svettato nella FP1 mattutina in condizioni ...