Basta punture di insetto quando si dorme | ecco come eliminare le cimici da letto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ledasono insetti infestanti che possono portare problemi di salute e igiene all’uomo e ad altri animali a sangue caldoi vostri animali domestici. Questi insetti infatti sono parassiti che si nutrono di sangueandate a dormire, nascondendosi nei vostri letti o addirittura nelle prese elettriche. Ultimamente ledasono tornate in Europa e numerose segnalazioni ci sono state anche in Italia. Fino a un decennio fa, infatti, questa specie di insetti era considerata quasi scomparsa, ma abbiamo commesso l’errore di abbassare la guardia e adesso le sue popolazioni sono aumentate a dismisura. In questo articolo vi forniamo una guida efficace per prevenire la proliferazione di questi parassiti fastidiosi in casa con spray repellenti, ...