Bassano del Grappa | la Lega scarica la sua sindaca per andare contro FdI | è l’antipasto del conflitto fratricida in Veneto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lasé stessa.il proprio sindaco uscente didel, Elena Pavan, per mostrare i muscoli a Fratelli d’Italia (disposti ad appoggiarla), anticipando così quelpermanente che accompagnerà i due partiti del centrodestra da qui fino al tormentato dopo-Zaia. Lanon vuole perdere il, nonostante la non ricandidabilità del governatore uscente giunto al suo terzo mandato, e teme contemporaneamente crolli elettorali a giugno. Così ha deciso di giocare in proprio, rinsaldando la base – piuttosto sconcertata dai progetti e dalle alleanze del segretario Matteo Salvini – e facendo capire al partito di Giorgia Meloni che è pronta adallo s. Il che significa, nel 2025, ...