Basket serie c Titans corsari Urbania si arrende

(Di venerdì 22 marzo 2024)nella 13ª giornata di ritorno della C umbro-marchigiana. Due punti preziosi, quelli ottenuti in questo turno infrasettimanale, per un successo che rende ancor più saldo il quarto posto in classifica dei biancazzurri. La Pallacanestro Titano porta a casa una partita in cui è sempre stata davanti e nella quale è stata brava a mantenere il controllo della situazione anche sui tentativi di ritorno dei padroni di casa, trascinati dalla verve di Dominguez (17) e dalla presenza in area del lunghissimo Di Coste. Il tabellino della Pallacanestro Titano: Borello ne, Gamberini 19, Frigoli 5, Macina 10, Fusco 9, Dini ne, Felici 14, Pesaresi 15, Monticelli ne, Gasperoni ne. All.: Millina.