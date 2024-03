Basket Serie B Interregionale La Goldengas Senigallia ospita il Palestrina

(Di venerdì 22 marzo 2024) Domenica 24 marzo alle ore 18, 22 Marzo 2024 – Torna al PalaPanzini laper affrontare domenica 24 marzo ilnella quarta giornata della seconda fase, girone Gold.è una delle tre big del girone F da dove provengono le quattro rivali dei senigalliesi in questa seconda fase: attualmente ha 6 punti in classifica e necessità di vincere per assicurarsi almeno un piazzamento tra le prime 6, utile per centrare i play-off ai quali andranno le prime 6 appunto del girone da 8. Ladeve riscattare l’occasione sprecata in Umbria, non senza rammarico per alcune decisioni arbitrali, al fine di rimanere almeno tra le prime quattro per giocare i play-off col vantaggio del fattore campo nel primo turno: la classifica è corta, dietro Bramante ...

