Basket | Serie A2 2023 2024 | risultati e classifiche aggiornate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Idi tutte le partite e ledei due gironi dellaA2di. Ricomincia il campionato cadetto, con le consuete emozioni della frenetica caccia a un posto in A1: solo due slot a disposizione, quali saranno le squadre che se lo aggiudicheranno? Per scoprirlo, ecco tutti ie ledellaA2, con i gironi Verde e Rosso. CALENDARIO FASE A OROLOGIO 1^ GIORNATA Venerdì 9 febbraio Ore 20:45 – UEB Gesteco Cividale – Trapani Shark 73-68 Sabato 10 febbraio Ore 20:00 – Pallacanestro Trieste – Luiss Roma 85-88Ore 20:30 – Sella Cento – Novipiù Monferrato 79-73 Domenica 11 febbraio Ore 18:00 – Apu Old Wild West Udine – Wegreenit Urania Milano 90-72Ore 18:00 ...