Basket | Olimpia Milano | dal dominio al brivido e alla vittoria! Fenerbahce battuto nel finale in Eurolega | sogno play-in vivo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Superbadell’EA7 Emporio Armaninel 31° turno di2023-2024. La formazione di Ettore Messina completa felicemente il doppio turno, l’ultimo della stagione, Ilcapitola per 77-76, 17 i punti di un magnifico Nicolò Melli, mentre Shavon Shields ne assomma 15 e Nikola Mirotic 13. Dall’altra parte non bastano i 15 di Scottie Wilbekin e i 13 della coppia Johnathan Motley-Tarik Biberovic. L’inizio di gara dell’assume i contorni della meraviglia. Le prime fasi somigliano più a una gara del tiro da tre, in cui è Mirotic a prevalere sugli altri. Dal 9-8, però, con una gran applicazione difensiva e una performance offensiva che ricorda quella del Principato di Monaco,incanta. Shields, Melli, Napier, Hall, Poythress: ...

