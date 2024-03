Basket | Olimpia Milano | chiamata ancora decisiva contro il Fenerbahce in Eurolega

(Di venerdì 22 marzo 2024) Era stata la prima giornata in assoluto della stagione, lo scorso 6 ottobre 2023. Ora è la quartultima. Il destino dei calendari “disaccoppiati” tra andata e ritorno propone anche questo perEA7 Emporio Armani, di scena questa sera sul parquet del Mediolanum Forum di Assago dalle 20:30. Sarà una sfida difficilissima,una squadra che, tra le mura amiche, ha ottenuto 14 vittorie su 15 e, oltretutto, ha appena battuto senza tanti problemi il Barcellona. Il rendimento positivo di, però, è proprio quello all’interno del Forum, dove sei delle ultime sette gare sono state portate a casa. C’è un dato un po’ particolare: l’non sconfigge i gialloneri in casa dalla stagione 2019-2020, mentre, questa stagione a parte, aveva vinto a Istanbul in tre ...

