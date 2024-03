Basket giovanile | anche Under 19 e 15 battono la Fortitudo

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’19 Eccellenza della Pallacanestro 2.015 bissa il successo dei più ‘grandi’ e a sua volta supera laBologna, violandone il parquet per 71-74. Una vittoria preziosa che consente ai biancorossi di mantenere il terzo posto in classifica. Munari è autore di una prestazione eccellente (25 punti), beneBellini (15). Esce poi a braccia alzate sempre contro la Effe pure l’15 Eccellenza di coach Abbondanza: un successo in questo caso piuttosto agevole, con i forlivesi che impongono la propria legge per 90-58. In grande spolvero Rusticali (20) e Zotti (16). Cade, infine, l’15 Eccellenza, in una sfida senza storia sul campo della Reyer Venezia (77-51 il finale). Sotto nel punteggio sin dal primo periodo, Forlì è tutta in Bonomi (17) ed è ora a -4 dal primo posto del girone ...

