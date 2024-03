Basket femminile A2 Quattro gare al termine | Halley Thunder in casa del Vigarano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo il successo di sabato scorso in Veneto ora la trasferta in terra ferrarese ospite della penultima in classifica MATELICA, 22 marzo 2024 – Il campionato di serie A2dientra nel “rush” finale della “regular season”, congiornate soltanto che restano da disputare. In questo weekend si gioca il ventitreesimo turno e laMatelica sarà impegnata ancora una volta lontano dalle mura amiche: dopo il blitz di sabato scorso sul parquet della Posaclima Ponzano Veneto (62-72), infatti, le ragazze di coach Domenico Sorgentone saliranno ancora a nord, ma si fermeranno un po’ prima, nel ferrarese per affrontare la Pallacanestro. Matelica, sesta in classifica con 26 punti, va in cerca di un successo per raggiungere la migliore posizione possibile ...