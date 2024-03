Basket | Eurolega | Stella Rossa ferma Bologna | accesso ai play-in posticipato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024)ospitaper la sfida valida per l’2023/24, match terminato 94-78. I bolognesi soffrono le assenze di Hackett e Cordinier e vengono piegati dai padroni di casa.pone fine a una striscia di sei sconfitte consecutive, mentre l’ai-in degli italiani viene posticipata. Il primo quarto di partita è molto intenso e ugualmente rapido. La Virtussi porta avanti, manon manca di ritmo e dà inizio ad uno spettacolo di sorpassi e risposte. Dopo dieci minuti in campo, i bolognesi sono in vantaggio per 23-21. Nel secondo parziale gli italiani cercheranno maggiore fisicità, per far fronte a degli avversari ostici, ma i problemi sembrano invece ...