Barzaghi | «Acerbi-Procura | toni sereni C’è un ostacolo principale»

(Di venerdì 22 marzo 2024)ha commentato la chiacchierata trae laFederale, avvenuta oggi in mattinata. L’inviato parla pure diper il difensore dell’Inter. MALINTESO ? Matteo, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, parla della video-conferenza trae lafederale: «Chiacchierata con un tono sereno. Quello che filtra è cheha confermato la sua linea, continuando sulla tesi del malinteso. L’è quello di spiegare la scena delle scuse in campo e poi il giorno dopo con il dietrofront del malinteso. L’Inter spera di arrivare ad una situazione pacifica». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

Acerbi, terminato il colloquio con la Procura Federale: ora è in campo con i compagni - "Terminata la videoconferenza di Acerbi, collegato da Appiano Gentile, con la procura federale. Il giocatore ora è in campo con i compagni". Questo l'aggiornamento che arriva da poco da Appiano ...fcinter1908

Milan Inter, tegola per Inzaghi: infortunio per il difensore in Nazionale. Cosa filtra per il derby - Milan Inter, tegola per Inzaghi: infortunio per il difensore in Nazionale. Cosa filtra sulla possibile assenza nel derby Tegola per l’Inter in vista del rush finale di campionato. Come riportato da Ma ...milannews24

Acerbi-Juan Jesus, Procura Federale e poi decisione: tempi stretti! - Acerbi domani verrà ascoltato dalla Procura Federale sul caso delle presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus durante Inter-Napoli. Secondo Matteo Barzaghi, la decisione del Giudice Sportivo potreb ...informazione