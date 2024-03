Bari | il sindaco Decaro rivendica la guerra ai clan e ammette | «Anche io ho paura | la fascia tricolore non mi dà i superpoteri» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024) «Ho fatto il massimo per fermare l’infiltrazione mafiosa? Non lo so se potevo fare di più, ci ho messo tutto l’impegno». Spiega le sue ragioni Antonio, ildiche ha fortemente criticato la scelta del ministro Piantedosi di inviare nel capoluogo pugliese una Commissione di accesso per verificare possibili infiltrazioni criminali nell’amministrazione e valutare lo scioglimento del comunale. La decisione è avvenuta dopo l’arresto di 130 persone in una inchiesta della Dda barese che ha svelato un presunto intreccio mafia-politica con scambio di voto alle Comunali del 2019. Il centrosinistra ha bollato l’iniziativa ministeriale come gravissima, suggerendo che si tratti di un tentativo per influenzare le elezioni comunali di giugno. «Ho fatto 18 denunce, ad esempio non ho fatto cantare il figlio del boss Parisi lo stesso ...