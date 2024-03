Barella senatore dell’Italia | con il Venezuela fa valere il suo status

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nicolòentra in campo nell’intervallo dell’amichevole tra Italia e(2-1), disputatasi ieri a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. Il centrocampista dell’Inter fail suodinel gruppo azzurro. VOLANTE LIBERO – Nicolòè uno dei senatori di questa Nazionale. Basti pensare che, tra i convocati di questa sosta, il numero 23 dell’Inter è il secondo azzurro con più presenze (51, dietro a Gianluigi Donnarumma con 60) e addirittura il principale goleador, con 8 reti totali. Unoche permette al vice-capitano nerazzurro di partire dalla panchina in Italia-, subentrando a gara in corso per contribuire a raddrizzare la partita. PRIMO INCURSORE – E così avviene, con ...