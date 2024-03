Bankitalia | ' riserva anticiclica per le banche resta a zero'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il coefficiente delladi capitale(countercyclical capital buffer) per le, il 'cuscinetto' da accumulare per fare fronte a momenti di difficoltà di mercato,invariato alloper cento per il secondo trimestre del 2024. E' quanto annuncia la Banca d'Italia secondo cui invece arriverà nelle prossime settimane la decisione sulladi capitale a fronte del rischio sistemico per presidiare i rischi connessi con eventi inattesi indipendenti dal ciclo del credito (per la quale è in corso una consultazione pubblica). Per quanto riguarda la, Via Nazionale sottolinea come la decisione di mantenerla asia appropriata al contesto macrofinanziario attuale. Nel quarto trimestre del ...