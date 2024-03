Bagnaia | «La gente vuole che gli sportivi siano dei personaggi | io non lo sono Voglio solo vincere»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pecco, attuale campione del mondo di MotoGp, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Dicono che nello sport le bandiere non esistano più, ma lei sembra esserlo per la Ducati. «Essere accostato a Ducati mi rende orgoglioso e mi piacerebbe stare il più tempo possibile in questo team. Per il momento mi sento a casa e non c’era motivo per cambiare. Il rapporto è fantastico e abbiamo creato una moto che sta volando». Si sente un ambasciatore dell’Italia nel mondo? A Miami Sinner è stato acclamato dalla Nazionale di calcio. «Essere riconosciuto a livello internazionale ti fa capire quando stai facendo un buon lavoro. Jannik sta facendo qualcosa di diverso nel tennis italiano, è bello che in tutti gli sport l’Italia sia così davanti». Anche lei sta facendo qualcosa di diverso nel motociclismo, non se ne accorge? «estremamente contento di tutto ...